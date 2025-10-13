ชวน ปชช.ร่วมสะสม"เสบียงบุญ"เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 2568

สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค ระลึกถึงพระรัตนตรัยในทุกอิริยาบถ ด้วยบทว่า
พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า)
ธัมโม เม นาโถ (พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า)
สังโฆ เม นาโถ (พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า)
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2568 บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาผ่านแอปพลิเคชัน "สมาธิเสบียงบุญ" ถึง 15 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00 น.