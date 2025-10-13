มทภ.1 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิด ย้ำพื้นที่ต้องปลอดภัยก่อนส่งมอบให้ประชาชน

วันนี้ (13 ต.ค.) พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์ ความคืบหน้าของการปฏิบัติภารกิจในทุกภาคส่วน ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของภารกิจเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการ บ.หนองหญ้าแก้ว โดย ผบ.ช.พัน.2 ฉก.12 กกล.บูรพา ได้ชี้แจงแผนการปฏิบัติและความคืบหน้าตลอดจนรายงานการตรวจพบทุ่นระเบิดในพื้นที่ ตลอดห้วง 3 วันที่ผ่านมา ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดและทีมสนับสนุน ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ย้ำว่าภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในพื้นที่อธิปไตยของไทย ก่อนส่งมอบให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข มีพื้นที่ทำกินต่อไปได้อย่างปลอดภัย
จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารม้าและหน่วยทหารปืนใหญ่ในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมทางยุทธวิธี โดยแม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้มอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมสอบถามถึงความห่วงใยเกี่ยวกับของครอบครัวของกำลังพล เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือคลายความกังวลใจพร้อมทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้มีโอกาสหารือร่วมกับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และร่วมตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้กับชุดควบคุมฝูงชนและหน่วยทหารที่ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติการ ยืนยันความพร้อมในการบูรณาการกับทุกส่วนราชการในการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รับทราบความห่วงใยและความคาดหวังของมวลชนทั้งภายนอกพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ขอบคุณที่เชื่อมั่นและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 1 และทุกส่วนราชการตลอดประชาชนจิตอาสา ถือเป็นพลังใจที่มีค่าให้ทหารเดินหน้าปกป้องแผ่นดินไทยอย่างถึงที่สุด