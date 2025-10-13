ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหา ถ.สามเสนทรุด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนทรุดบริเวณหลังสถานีตำรวจนครบาลสามเสน โดยกล่าวว่า จุดนี้เป็นจุดที่ยังมีความกังวลเพราะมีรอยร้าวอยู่บนพื้นที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งรอยร้าวนี้อยู่ในพื้นที่หน้าอาคารที่จะทำลายอยู่แล้ว และได้มีการเฝ้าระวังอยู่
ขณะนี้สถานการณ์ดูมั่นคงดี ในส่วนของตัวแฟลตก็ได้มีการเฝ้าติดตามตลอดเวลา พร้อมทั้งเร่งดำเนินการในส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อวานมีฝนตกหนักก็ไม่ได้พบปัญหาอะไร เพราะเมื่อสูบน้ำออกจากบ่อแล้วก็สามารถกลับลงไปทำงานต่อได้ตามปกติ ซึ่งถ้าหากกันน้ำหรืออุดไม่ให้น้ำไหลงลงไปในอุโมงค์ได้ก็จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น คาดว่าจะได้เห็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในวันพุธนี้
จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินเท้าต่อเนื่องไปยังด้านหลังชุมชนสวนอ้อยซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสภาพอาคารบริเวณดังกล่าวและพื้นถนนในชุมชนปกติดีไม่มีรอยแตกร้าว ซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดจึงมีร้านค้าเปิดไม่มาก ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้พูดคุยทักทายผู้ค้าในชุมชนดังกล่าว