รมว.ทส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568

วันนี้ (13 ต.ค.) เวลา 08.40 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะรัฐมนตรี นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยได้ถวายความเคารพและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เหล่าทัพ ภาคเอกชน ประชาชน นิสิต นักศึกษา และองค์กรต่าง ๆ
โดยในวันนี้ สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยพวงมาลัย ดอกไม้โทนสีเหลืองหรือขาว ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น.