อดีตบิ๊ก ศรภ.โพสต์ 3 คำถามที่น่าสนใจ

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กับ 3 คำถาม ที่น่าสนใจ
1.คุณทักษิณ กับ ฮุนเซน ดีกันหรือยัง!
ขอเดาว่าน่าจะมีการพูดคุยกันบ้างแล้ว เพราะ (1) พังมาด้วยกันทั้งคู่ จากการทะเลาะกันเอง คงไม่อยากจะทะเลาะกันจนถึงขั้นแหลกสลายไปด้วยกันแน่ๆ
(2) ตอนนี้ ฮุนเซน คือ ศัตรูของคุณทักษิณ และก็เป็นศัตรูของคุณอนุทินด้วย แต่ถ้า “ ท่านผู้อ่าน ” เป็น ฮุนเซน จะเลือกเอาใครเป็นศัตรูตัวหลักกันหล่ะ! แน่นอน ฮุนเซน จะต้องเลือกคุณทักษิณกลับมาเป็นมิตรอีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมมือกันต่อสู้กับคุณอนุทิน น่าจะดีกว่านะครับ
2.โดนมาขนาดนี้ คุณทักษิณเข็ดหรือยัง?
ตอบได้เลยว่ายังครับ เพราะ (1) กลุ่มเสื้อแดงที่มาชุมนุมสนับสนุนเป็นเพื่อนกินข้าวกับคุณทักษิณ อยู่หน้าหน้าเรือนจำ
ยังคึกคัก ๆๆ
(2) ถ้าเลิก ก็กลัวว่า พรรคเพื่อไทยจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ ขนาดยังสู้อยู่ เลือดยังไหลไม่หยุดเลย ดังนั้น เลือดจะหยุดได้อย่างไร ถ้าไม่สู้ต่อ
3.คุณอนุทิน จาก “ หนูในท่อ ” กลายมาเป็น “ หนูทองคำ ” แล้วตอนนี้ แต่จะเป็นหนูทองคำต่อไปอีกนานมั๊ย ?
เรื่องแบบนี้ คงขึ้นอยู่กับตัวหนูเองมั้งครับ ว่าอยากจะเป็น
“ หนูแบบไหน ” อีกไม่เกิน 2 เดือนคงทราบกันดีแล้ว ว่า ”เนื้องานของรัฐบาลเฉพาะกิจจะออกมาเป็นแบบไหน“ ถ้าดีก็จะกลายเป็นหนูทองคำประดับด้วยเพชร แต่ถ้าไม่ดี ก็ต้องกลับไปเป็น ” หนูในท่อต่อไป “
