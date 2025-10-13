xs
เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 400 บ. รูปพรรณขายออก 63,300 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.04 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 400 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 62,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,400.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,155.44 บาท