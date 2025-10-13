กทพ.เปิดไฟประดับ “สะพานทศมราชัน” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมเปิดไฟประดับ “สะพานทศมราชัน” ่้ในวันนี้ (13 ตุลาคม 2568) เวลา 18.00–22.00 น. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”
สะพานทศมราชันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (สัญญาที่ 4) ระยะทาง 17.8 กิโลเมตร ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว โดยมีปริมาณการจราจรเฉลี่ยประมาณ 8,000–9,000 คันต่อวัน
กทพ. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชื่นชมความงดงามของแสงไฟประดับบน “สะพานทศมราชัน” และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร