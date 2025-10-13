ทภ.2 ยืนยันความพร้อมปกป้องอธิปไตยตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ระบุว่า วันที่ 12 ตุลาคม 2568 พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่กองกำลังสุรนารี เพื่อติดตามสถานการณ์ ตรวจเยี่ยมขวัญกำลังใจ และกำชับแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและรัฐบาล
กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการเฝ้าตรวจและเตรียมความพร้อมตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ตลอด 24 ชั่วโมง กำลังพลทุกนายมีขวัญกำลังใจดี ได้รับการดูแลสวัสดิการ อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นอย่างเพียงพอ มีแผนการสนับสนุนครบทุกมิติ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในทุกสถานการณ์ กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อป้องกันความสูญเสียที่ไม่จำเป็น และหากตรวจพบการล่วงล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยไทย จะดำเนินการตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังโดยทันที เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
กองทัพภาคที่ 2 ขอให้คำมั่นว่า “จะไม่ยอมให้เสียอธิปไตยของชาติแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว”