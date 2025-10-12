สกร.ตั้งวอร์รูมดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมพิจารณากำหนดค่าน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569–2570 เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569–2570 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนด และเพื่อพิจารณากำหนดค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกรมให้สอดคล้องกับภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และข้อเสนอร่วมระหว่าง ก.พ.ร. และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ โดยให้ส่วนราชการจัดทำร่างค่าน้ำหนักตัวชี้วัดของแต่ละหมวดก่อนนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาครั้งสุดท้ายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้
สำหรับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้จัดทำร่างรายละเอียดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมในเบื้องต้น ครอบคลุมตัวชี้วัดหลัก 4 หมวด ได้แก่ 1.ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) เช่น ระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา, อัตราการเข้าถึงการเรียนรู้ของประชากรวัยแรงงาน และการพัฒนาระบบบริการ e-Service ของกรม 2.ตัวชี้วัดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี (Joint KPIs) เช่น Agenda 7 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเชิงบูรณาการ 3.ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก (Function KPIs) และ 4.ตัวชี้วัดติดตามผลการดำเนินงาน (Monitor KPIs) เช่น การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ทั้งนี้ ต้องตั้งวอร์รูมดิจิทัล (Digital War Room) ขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานด้านดิจิทัลของกรมได้ผลจริง และสามารถลดความเสี่ยงในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะให้คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้า ดูว่ามีส่วนใดที่ยังไม่เชื่อมโยงหรือยังไม่ถูกนำไปใช้ และพัฒนาแดชบอร์ดกลางของ สกร.ให้สมบูรณ์ เพราะการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skill) ต้องดำเนินการให้เข้มข้นและครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ ไม่เพียงแค่จัดอบรมประจำปี แต่ต้องมีการติดตามต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริงในทุกพื้นที่
