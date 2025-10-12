xs
นักวิทย์พบโครงกระดูกอิกทิโอซอร์สายพันธุ์ใหม่ สัตว์เลื้อยคลานยุคก่อนประวัติศาสตร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ว่า โครงกระดูกที่ถูกพบบนชายฝั่งจูราสสิก ของสหราชอาณาจักรนั้น นักวิทยาศาสตร์ ระบุว่า เป็นอิกทิโอซอร์สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เคยปกครองท้องทะเลมาก่อน

ฟอสซิลอิกทิโอซอร์ดังกล่าว ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับโลมา ได้รับการตั้งชื่อว่า ไซโฟดราคอน โกลเดนคาเพนซิส (Xiphodracon goldencapensis) หรือ มังกรดาบแห่งดอร์เซต ตามชื่อเทศมณฑลของสหราชอาณาจักร ที่มีการค้นพบโครงกระดูกในสภาพเกือบสมบูรณ์นี้