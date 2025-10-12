จีนยันเก็บค่าธรรมเนียมเรือสหรัฐ เป็นการโต้กลับเพื่อป้องประโยชน์โดยชอบธรรม

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันนี้ (12 ต.ค.) ว่า รัฐบาลจีน ยืนยันว่า มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมเรือสหรัฐฯ เป็นการตอบโต้สหรัฐฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมท่าเรือเพิ่มเติมจากเรือสินค้าสัญชาติจีน ถือเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์โดยชอบธรรม มีเป้าหมายเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เป็นธรรม ในตลาดการขนส่งทางเรือและอุตสาหกรรมต่อเรือระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ การดำเนินการของสหรัฐฯ เป็นตัวอย่างชัดเจน ของการกระทำแบบฝ่ายเดียว และมีลักษณะเลือกปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทของจีน
