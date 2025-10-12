รวงข้าวคาดดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้ แนวรับ 1,245 จุด แนวต้าน 1,315 จุด

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้คือ ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2568 จะมีแนวรับอยู่ที่ 1,270 และ 1,245 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,300 และ 1,315 จุด ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ชัตดาวน์ในสหรัฐฯ และทิศทางเงินทุนต่างชาติ ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม ของยูโรโซน อังกฤษ และญี่ปุ่น ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายน ของยูโรโซน ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจเดือนกันยายน ของจีน อาทิ ตัวเลขการส่งออก ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิตและยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวน