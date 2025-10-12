ทำเนียบขาวเริ่มเลิกจ้าง จนท.รัฐบาลกลาง เดินเกมกดดันเดโมแครตยุติการชัตดาวน์

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ว่า ทำเนียบขาวเริ่มเลิกจ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจำนวนมาก ถือเป็นการเดินเกมครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ในการเพิ่มแรงกดดันต่อพรรคเดโมแครต เพื่อยุติการชัตดาวน์ของรัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริการสาธารณะ
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวิกฤตการชัตดาวน์เข้าสู่สัปดาห์ที่สาม และไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงแต่อย่างใดนั้น นายรัสเซลล์ วอต ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการงบประมาณ (โอเอ็มบี) จึงประกาศบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า รัฐบาลวอชิงตันกำลังดำเนินการตามคำข่มขู่ที่จะปลดข้าราชการประมาณ 750,000 คน ซึ่งถูกบังคับให้พักงาน
