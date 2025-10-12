เรือลาดตระเวนจีนฉีดน้ำใส่เรือสำรวจฟิลิปปินส์ ถือเป็นการเผชิญหน้าครั้งใหม่ในทะเลจีนใต้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วันนี้ (12 ต.ค.) ว่า กองกำลังยามฝั่งของฟิลิปปินส์รายงานเกี่ยวกับการเผชิญหน้าครั้งใหม่ ระหว่างเรือของฟิลิปปินส์ กับเรือของจีน ในพื้นที่พิพาทของทะเลจีนใต้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (12 ต.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น โดยเรือลาดตระเวนของกองกำลังยามฝั่งจีนฉีดน้ำแรงดันสูง ใส่เรือ บีอาร์พี ดาตู ปักบัวยา ซึ่งเป็นเรือสำรวจของสำนักงานประมงแห่งชาติฟิลิปปินส์ ที่กำลังทอดสมออยู่ใกล้กับเกาะทิตู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรตลีย์
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (12 ต.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น โดยเรือลาดตระเวนของกองกำลังยามฝั่งจีนฉีดน้ำแรงดันสูง ใส่เรือ บีอาร์พี ดาตู ปักบัวยา ซึ่งเป็นเรือสำรวจของสำนักงานประมงแห่งชาติฟิลิปปินส์ ที่กำลังทอดสมออยู่ใกล้กับเกาะทิตู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรตลีย์