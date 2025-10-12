ปิดน้ำตกสาริกาชั่วคราว หลังฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลแรง หวั่น นทท.เป็นอันตราย

นายธวัชชัย ขาวขำ เจ้าหน้าที่พิทักป่าเขาใหญ่ 13 (นางรอง) อ.เมือง จ.นครนายก แจ้งว่า เมื่อ 2-3 วัน ที่ผ่านมา มีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำป่าจากน้ำฝนตกลงมาจากยอดบนเขาไหลลงมาอย่างแรง เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ภายในน้ำตกสิริกาประกาศเตือนให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดลงมาจากน้ำตกสาริกาทันที เพราะว่าสีน้ำแดงมาก เกรงจะได้รับอันตราย แต่ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนลงมาไม่ทัน ติดอยู่บนชั้น 3 ของน้ำตก เจ้าหน้าที่จึงใช้เชือกขึงกับต้นไม้ 2 ฝั่ง แล้วให้นักท่องเที่ยวจับเชือกข้ามแอ่งน้ำมาได้อย่างปลอดภัยทุกคน
จากนั้น เจ้าหน้าที่พิทักป่าเขาใหญ่ 13 จึงประกาศปิดน้ำตกสาริกาชั่วคราวทันที โดยห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปอย่างเด็ดขาด จนกว่าน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากยอดเขาจะเบาลง จึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมน้ำตกสาลิกาได้ตามปกติอีกครั้ง
จากนั้น เจ้าหน้าที่พิทักป่าเขาใหญ่ 13 จึงประกาศปิดน้ำตกสาริกาชั่วคราวทันที โดยห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปอย่างเด็ดขาด จนกว่าน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากยอดเขาจะเบาลง จึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมน้ำตกสาลิกาได้ตามปกติอีกครั้ง