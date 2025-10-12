ชาวโนนตาลเศร้า! "พระธาตุโนนตาล" โบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองพังถล่ม

เกิดเหตุพระธาตุโนนตาล วัดพระธาตุโนนตาล หมู่ 9 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม พังทลายลงมาทั้งองค์ ซึ่งพระธาตุโนนตาลเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมือง อ.ท่าอุเทน และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร มายาวนานกว่า 121 ปี ทำให้สร้างความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งแก่ชาวบ้าน ต.โนนตาล ที่ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจ
นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการ จ.นครพนม รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะ ได้รีบลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันที และพบว่า องค์พระธาตุพังลงมากองกับพื้น สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง
พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน และรักษาการเจ้าอาวาสวัดฯ กล่าวด้วยความเสียใจว่า พระธาตุองค์นี้เปรียบเสมือนหัวใจของชุมชน และยืนยันว่า ทุกภาคส่วนจะร่วมกันฟื้นฟูให้กลับมาสง่างามดังเดิม ขณะที่ชาวบ้านที่เดินทางมาดูเหตุการณ์ต่างร่ำไห้ ระบุว่านี่คือการสูญเสียครั้งใหญ่ของชุมชน
