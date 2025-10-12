xs
พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชนจากสหพันธรัฐรัสเซีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (12 ต.ค.68) เวลา 11.18  น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง เดอะ นัทแครกเกอร์ (The Nutcracker)  โดยคณะโอเปราและบัลเลต์แห่งเมืองซามารา (Samara Opera and Ballet Theatre)  จากสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน (Student Outreach Program) ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 27 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  โดยมี นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวราซีน่าร์ อูเบอรอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ต่อจากนั้น  เสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผู้มีอำนาจและประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร นางสาวราซีน่าร์ อูเบอรอย กรรมการผู้จัดการฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 27 จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์รอบเยาวชน เรื่อง เดอะ นัทแครกเกอร์ (The Nutcracker)  โดยคณะโอเปราและบัลเลต์แห่งเมืองซามารา (Samara Opera and Ballet Theatre) จากสหพันธรัฐรัสเซีย

เมื่อจบการแสดง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนนักแสดงและวาทยกร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ