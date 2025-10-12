จับ 8 ผู้ต้องหาชาวไทยลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชา หวังทำงานเว็บพนันออนไลน์

พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.อรัญประเทศ ,ทหารพรานกองร้อยที่1304 จัดกำลังพลลาดตระเวนและเฝ้าตรวจบริเวณหลังวัดโคกสะแบง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สามารถจับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยรวม 8 คน แบ่งเป็นชาย 6 คน หญิง 2 คน ขณะกำลังเดินเท้ามุ่งหน้าไปยังริมคลองพรหมโหด เพื่อจะลักลอบข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า บุคคลทั้งหมด มีผู้นำพา 2 คน เป็นชาวบ้านในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ ส่วนผู้ลักลอบข้ามแดน 6 คน เป็นชาวไทยที่ถูกชักชวนให้ไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ ในปอยเปต และทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทาง
กลุ่มผู้ลักลอบข้ามแดน สารภาพว่า ได้รับการติดต่อผ่านเพื่อนชักชวนไปทำงานกับเว็บพนันออนไลน์หลายชื่อ เช่น WK88, K PRUS 88, Wing 123 และเว็บหวย เซียนหวย 789 โดยถูกชักจูงด้วยข้อเสนอค่าตอบแทนสูงตั้งแต่ 18,000 - 22,000 บาทต่อเดือน
จากนั้น เจ้าหน้าที่ทหารพรานจึงได้ควบคุมตัวบุคคลทั้งหมด รวม 8 คน ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในข้อหาลักลอบเข้า-ออกราชอาณาจักรโดยผิดช่องทางที่กฎหมายกำหนด และขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มผู้นำพารวมถึงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
