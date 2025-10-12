ศูนย์นโยบายพัฒนาระดับโลกเผยกลุ่ม ปท.กำลังพัฒนาชำระหนี้จีนมากกว่าเงินกู้ก้อนใหม่

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ วันนี้ (12 ต.ค.) ว่า ศูนย์นโยบายการพัฒนาระดับโลก ของมหาวิทยาลัยบอสตัน เปิดเผยรายงานศึกษาที่มีชื่อ การฟื้นฟูการเงินเพื่อการพัฒนาของจีนในโลกใต้ ระบุ การโอนหนี้สุทธิ ซึ่งคำนวณจากการเบิกจ่ายเงินกู้ใหม่ หักลบการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย กลายเป็นติดลบในปี 2565 และ 2566 โดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจ่ายหนี้มากกว่าเงินที่กู้ยืมถึง 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือราว 127,000 ล้านบาท
จีน เป็นเจ้าหนี้ระดับทวิภาคีรายใหญ่ที่สุดของโลก มีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่อดีต ในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกใต้ โดยจัดสรรเงินมากกว่า 472,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 15.4 ล้านล้านบาท) ผ่านธนาคารนโยบายต่าง ๆ ระหว่างปี 2551-2567
