สภาพอากาศบ่ายนี้ ฝนตกเล็กน้อยบางบอน หนองแขม บางแค จอมทอง

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ในเขตบางบอน หนองแขม บางแค จอมทอง เคลื่อนตัวทิศตะวันตก แนวโน้มคงที่/ปริมาณฝนสูงสุดเขตบางบอน 6.0 มิลลิเมตร