พบช้างป่าติดหล่มที่บ้านเขาด้วน จนท.คาดผลักดันกลับพื้นที่ได้เย็นนี้

นายวิโรจน์ จันทึก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี แจ้งว่า มีชาวบ้านพบเห็นช้างป่าจากเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาอ่างฤาไน 1 ตัว ลักษณะตัวใหญ่มีงา กำลังติดหล่มวิดน้ำใส่ตัว ตรงหมู่ที่ 9 บ้านเขาด้วน เมื่อช่วงเวลา 08.00 น. วันนี้ (12 ต.ค.)
ทั้งนี้ แจ้งให้ นายธรรมรัฎฐ์ งามแสง นายอำเภอกบินทร์บุรี รับทราบแล้ว คาดว่า จะทำการผลักดันเจ้างาบิดออกจากพื้นที่กลับไปยังพื้นที่อนุรักษ์ได้ภายในช่วงเย็นวันนี้
