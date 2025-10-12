เวียดนามคาด GDP ไตรมาส 4 เติบโต 8.4%

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วันนี้ (12 ต.ค.) ว่า นายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวว่า แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในช่วง 9 เดือน ที่ผ่านมา ของปี 2568 หรือระหว่างเดือนมกราคม ถึงกันยายน ที่ผ่านมา สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการบรรลุเป้าหมายประจำปี
ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า จีดีพีของประเทศขยายตัวที่ระดับ 8.2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อไตรมาสที่สาม หรือระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ที่ 7.85 เปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่า จีดีพี ในไตรมาสที่ 4 จำเป็นต้องเติบโตที่ระดับ 8.4 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เวียดนามบรรลุเป้าหมายตลอดทั้งปี
