สภาพอากาศกรุงเทพฯ เที่ยงนี้ ฝนตกเล็กน้อยที่บางบอน บางขุนเทียน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 12.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตบางบอน บางขุนเทียน เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ แนวโน้มคงที่