พท.ร้อง รบ."อนุทิน" เร่งอนุมัติงบฯ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากพายุบัวลอย

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวว่า เพื่อไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทย เร่งอนุมัติวงเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยรอบล่าสุดจากอิทธิพลพายุบัวลอย ในกรอบไม่น้อยกว่าครัวเรือนละ 9,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเคยอนุมัติไว้ ซึ่งเห็นข่าวว่านายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐรัฐมนตรี จะเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) มีมติให้มีการปรับเงินชดเชยเยียวยาน้ำท่วม จากเดิมที่มี 3 ระดับ คือ 3,000 บาท 5,000 บาท และ 9,000 บาท ตามมูลค่าความเสียหาย โดยปรับเป็น 9,000 บาททุกกรณี ก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้