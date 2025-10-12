xs
xsm
sm
md
lg

พท.ร้อง รบ."อนุทิน" เร่งอนุมัติงบฯ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากพายุบัวลอย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวว่า เพื่อไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทย เร่งอนุมัติวงเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยรอบล่าสุดจากอิทธิพลพายุบัวลอย ในกรอบไม่น้อยกว่าครัวเรือนละ 9,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเคยอนุมัติไว้ ซึ่งเห็นข่าวว่านายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐรัฐมนตรี จะเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) มีมติให้มีการปรับเงินชดเชยเยียวยาน้ำท่วม จากเดิมที่มี 3 ระดับ คือ  3,000 บาท  5,000 บาท และ 9,000 บาท  ตามมูลค่าความเสียหาย โดยปรับเป็น 9,000 บาททุกกรณี ก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้