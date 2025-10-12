ข่าวปลอม อย่าแชร์! ดื่มน้ำมะนาวสามารถทำลายมะเร็งเนื้อร้ายที่รุนแรงได้ ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง การดื่มน้ำมะนาวสามารถทำลายมะเร็งเนื้อร้ายที่รุนแรงได้นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ มะนาวมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่งานวิจัยที่ระบุถึงฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนั้น เป็นเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้น และยังไม่มีหลักฐานจากการศึกษาในมนุษย์ที่ยืนยันผลดังกล่าว ดังนั้น การบริโภคน้ำมะนาวจึงไม่สามารถใช้ทดแทนการรักษาทางการแพทย์ได้
