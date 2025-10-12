กรุงเก่ายังเผชิญน้ำท่วม 12 อำเภอ ปชช.เดือดร้อนกว่า 4.9 หมื่นครัวเรือน

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จากการที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท คงการระบายน้ำลงสู้พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นวันที่ 3 แล้ว ส่งผลให้มวลน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่าน จ.พระนครศรีอยุธยา แม่น้ำน้อย คลองสาขาต่างๆ ที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา หลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดระดับลงต่อเนื่อง เฉลี่ยยประมาณ 1-5 เซนติเมตร
ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 12 อำเภอ 147 ตำบล 889 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 49,239 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ราย พบว่าหลายชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขา ที่อยู่นอกแนวคันกันน้ำระดับน้ำยังคงท่วมสูงถึงแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้ว
ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 12 อำเภอ 147 ตำบล 889 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 49,239 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ราย พบว่าหลายชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขา ที่อยู่นอกแนวคันกันน้ำระดับน้ำยังคงท่วมสูงถึงแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้ว