นิด้าโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่รู้สึกสับสนกับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งหน้า

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง บัตรลงคะแนน 4 ใบ 6 คำถาม จะไหวไหม ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2568 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อบัตรลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้า ว่า มีความสับสนเกี่ยวกับบัตรลงคะแนน 4 ใบ หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 48.55 ระบุ สับสนมาก รองลงมา ร้อยละ 30.61 ค่อนข้างสับสน ร้อยละ 11.99 ระบุไม่สับสนเลย และร้อยละ 8.85 ระบุไม่ค่อยสับสน