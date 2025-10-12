ตร.บุกจับ 2 หนุ่มอิสราเอลกลางวิลล่าที่สมุย หลังใช้ดอลลาร์ปลอมแลกเงินไทย

พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี และ พ.ต.อ.เด่นดวง ทองศรีสุข ผกก.สภ.บ่อผุด เกาะสมุย ได้นำกำลังเข้าจับกุมตัวชายชาวอิสราเอล 2 ราย คือ นายมาทาน โมเช่ วาฮาว อายุ 25 ปี และ นายโอเมอ ซารูซี่ อายุ 28 ปี โดยทั้งสองได้ใช้ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์ปลอม มาแลกเงินเป็นเงินบาทไทย
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารประจำบูธแลกเงิน ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ตรวจพบธนบัตรดอลลาร์ปลอมใบละ 50 ดอลลาร์ จำนวน 15 ฉบับ ที่ผู้ต้องหานำมาแลก รวมมูลค่าที่แลกไป 21,840 บาท เจ้าหน้าที่สืบสวนจากกล้องวงจรปิด และขอหมายจับจากศาลจังหวัดเกาะสมุย ก่อนติดตามไปจับกุมตัวได้ที่วิลล่าแห่งหนึ่งในตำบลบ่อผุด
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การปฏิเสธ โดยอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นธนบัตรปลอม และได้เงินดังกล่าวมาจากลุงที่ประเทศอิสราเอล เพื่อใช้จ่ายท่องเที่ยว
