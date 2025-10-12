ผู้นำยูเครนยินดีผู้นำสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในแผนสันติภาพตะวันออกกลาง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน วันนี้ (12 ต.ค.) ว่า ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน เปิดเผยถึงการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ เมื่อวานนี้ ว่า เป็นการสนทนาที่เป็นไปในแง่บวกและสร้างสรรค์มาก โดยเซเลนสกีแสดงความยินดีกับผู้นำสหรัฐฯ ในการประสบความสำเร็จกับแผนการหยุดยิงและแผนสันติภาพที่โดดเด่นในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่า หากสงครามในภูมิภาคหนึ่งสามารถยุติได้ แน่นอว่า สงครามในภูมิภาคแห่งอื่นจะสามารถยุติได้เช่นกัน รวมถึงสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย พร้อมทั้งเรียกร้องให้เพิ่มแรงกดดันกับรัฐบาลมอสโก ในการหวนคืนสู่โต๊ะเจรจา
ผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่า หากสงครามในภูมิภาคหนึ่งสามารถยุติได้ แน่นอว่า สงครามในภูมิภาคแห่งอื่นจะสามารถยุติได้เช่นกัน รวมถึงสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย พร้อมทั้งเรียกร้องให้เพิ่มแรงกดดันกับรัฐบาลมอสโก ในการหวนคืนสู่โต๊ะเจรจา