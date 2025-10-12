อุตุฯ เผย 12–21 ต.ค.ยังมีฝนสะสม จากนั้นสัญญาณเข้าสู่ฤดูหนาวเริ่มชัดเจน

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยแบบจำลอง TMD-WRFDA ว่า ช่วงระหว่างวันที่ 12–21 ตุลาคม 2568 ยังมีฝนกระจายและตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่าง, ภาคอีสานตอนล่าง, ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคใต้ ซึ่งเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณดังกล่าว ทิศทางลมแปรปรวน ให้ระวังฝนตกหนักและฝนสะสม ออกนอกบ้านควรพกร่ม ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง
จากนั้นช่วงวันที่ 14–16 ตุลาคม 2568 ภาคเหนือและอีสานตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนยังไม่ขาดเม็ด และช่วงวันที่ 17-21 ตุลาคม 2568 ลมตะวันออกเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองในช่วงแรก จากนั้น มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมา และอากาศเริ่มเย็นลง โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานตอนบน สัญญาณเข้าสู่ฤดูหนาวเริ่มชัดเจน ส่วนภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องและมีตกหนักบางวัน
จากนั้นช่วงวันที่ 14–16 ตุลาคม 2568 ภาคเหนือและอีสานตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนยังไม่ขาดเม็ด และช่วงวันที่ 17-21 ตุลาคม 2568 ลมตะวันออกเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองในช่วงแรก จากนั้น มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมา และอากาศเริ่มเย็นลง โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานตอนบน สัญญาณเข้าสู่ฤดูหนาวเริ่มชัดเจน ส่วนภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องและมีตกหนักบางวัน