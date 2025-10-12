โพลเผยผลสำรวจสุข-ทุกข์ของคนไทย พบส่วนใหญ่ทุกข์มากกว่าสุข สะท้อนพลังลบมากกว่าบวก

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยรายงานผลสำรวจเรื่อง ความสุข ความทุกข์ และการเมืองของคนไทย ทุกวันนี้ จากกลุ่มตัวอย่างทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,258 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 8 -11 ตุลาคม 2568 โดยผลการสำรวจเผยให้เห็นว่า คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกทุกข์มากกว่าสุขในชีวิตประจำวัน โดยร้อยละ 43.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า วันนี้รู้สึกทุกข์มากกว่าสุข ขณะที่เพียงร้อยละ 18.9 รู้สึกสุขมากกว่าทุกข์ และอีกร้อยละ 37.4 ระบุว่า มีความรู้สึกสุขและทุกข์พอกัน สะท้อนถึงภาวะความรู้สึกของประชาชนที่โน้มเอียงไปทางด้านลบมากกว่าด้านบวก ซึ่งเป็นสัญญาณทางสังคมที่ควรให้ความสนใจอย่างยิ่ง เพราะความรู้สึกทุกข์ในมิติทางจิตใจมักสัมพันธ์โดยตรงกับความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นในระบบการเมือง
ทั้งนี้ หากพิจารณาปัจจัยที่ทำให้คนไทยรู้สึกมีความสุขมากที่สุด จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความหมายเชิงคุณภาพชีวิตมากกว่าปัจจัยเชิงโครงสร้าง โดยร้อยละ 68.9 ระบุว่า ครอบครัวเป็นแหล่งความสุขสำคัญอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ งาน ร้อยละ 65.3 และ เงิน ร้อยละ 64.8 ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบของความมั่นคงในชีวิตประจำวัน
