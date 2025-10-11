มทภ.2 ยันไม่นิ่งนอนใจทหารกัมพูชาตัดรั้วลวดหนามไทย แต่รอเคลียร์พื้นที่ก่อน

พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) กล่าวถึงกรณีทหารกัมพูชาตัดรั้วลวดหนามของไทย ว่า อยากชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจว่าไม่ได้นิ่งนอนแต่อย่างใด แต่ยังไม่สามารถที่จะให้ทหาร เข้าไปวางแนวรั้วลวดหนามใหม่ได้ เนื่องจากต้องส่งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด เข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อน โดยตนได้สั่งการให้เข้าไปดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะกังวลว่าทหารกัมพูชา จะวางทุ่นระเบิด และจะเป็นอันตรายต่อกำลังพล เนื่องจากอาจเป็นแผนที่ถ่ายคลิป แล้วนำมาลงในโซเชียล เพื่อให้ทหารไทยเร่งรีบเข้าไปดำเนินการล้อมรั้วใหม่