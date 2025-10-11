สภาพอากาศกรุงเทพฯ ทุ่มนี้ ฝนตกเล็กน้อยที่ประเวศ อุณหภูมิ 28 องศาฯ

xs
เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อยในเขตประเวศ เคลื่อนตัวทิศตะวันตก อุณหภูมิวัดได้ 28 องศาเซลเซียส