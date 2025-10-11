PEA เลื่อนเวลาจ่ายไฟบริเวณ ถ.ห้วยยอด หลังฝนตกหนัก คาดจ่ายไฟกลับคืนได้ 4 ทุ่มนี้

จากอุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนห้วยยอด จ.ตรัง ทำให้ประชาชนละแวกดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้เร่งปักเสาพาดสายไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟที่ยังไม่สามารถจ่ายไฟได้ประมาณ 926 ราย ได้มีไฟใช้ภายในเวลา 18.00 น. วันนี้ (11 ต.ค.) นั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งว่า ไม่สามารถเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า โดยคาดว่า จะสามารถจ่ายไฟฟ้ากลับคืนทั้งหมดได้ภายในเวลา 22.00 น.
ทั้งนี้ จะทำการปิดการจราจรบางส่วน บริเวณถนนห้วยยอดช่วงจุดเกิดเหตุ และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวจนกว่างานซ่อมจะแล้วเสร็จ
