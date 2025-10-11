รองนายกฯ เยี่ยมศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดที่บุรีรัมย์ หวังให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม

นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดที่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นายอำเภอคูเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานความมั่นคง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ
นายโสภณ กล่าวให้กำลังใจในการพบปะผู้เข้ารับการบำบัด ตอนหนึ่งว่า สาเหตุส่วนหนึ่งที่พวกคุณพึ่งยาเสพติด เพราะว่าพวกคุณขาดความรักจากปัญหาครอบครัว ปัญหาของสังคม จึงหันไปพึ่งยาเสพติด แต่วันนี้ขอให้ทราบว่าลุง และส่วนราชการที่ทำโครงการนี้ ทุ่มเทรักพวกคุณอย่างจริงใจ มุ่งมั่นที่จะเอาพวกคุณกลับมาเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมอีกครั้ง
ศูนย์บำบัดฟื้นฟูแห่งนี้ ดำเนินงานภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ พบว่าจากการคัดกรองผู้ใช้สารเสพติดในพื้นที่เทศบาลตำบลคูเมือง มีผู้ใช้สารเสพติดจำนวน 40 ราย ซึ่งได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้วทั้งหมด โดยแบ่งเป็น เข้ารับการรักษาที่ศูนย์มินิธัญญารักษ์คูเมือง โรงพยาบาลคูเมือง จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 14 วัน และศูนย์บำบัดฟื้นฟูพื้นฐานของอำเภอ จำนวน 38 ราย ระยะเวลา 7 วัน
