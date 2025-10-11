สื่อจีนรายงาน พระมหากษัตริย์ไทยมีพระราชดำรัส ไทยยินดีร่วมมือจีน พัฒนาภูมิภาคและโลก

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทย มีพระราชดำรัสว่า ไทยยินดีที่จะขยายความร่วมมือกับจีน เพื่อสร้างความผาสุกแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความรุ่งเรืองและการพัฒนาของภูมิภาคและโลก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำรัสดังกล่าว ระหว่างทรงพบปะกับจางเจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคนใหม่ ที่เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง โดยทรงกล่าวว่า ไทยและจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเป็นมิตรต่อกัน ประชาชนของทั้งสองชาติมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเสมือนพี่น้อง และไทยยินดีที่จะขยายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับจีนทั้ง ในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ด้านจางเจี้ยนเว่ย กล่าวว่า จีนและไทยเป็นเพื่อนบ้าน มิตร ญาติสนิท และหุ้นส่วนที่ดีต่อกัน จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาความสัมพันธ์อันเป็นมิตรกับไทย โดยปี 2568 นี้ เป็นวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย จีนยินดีที่จะผลักดันการบรรลุฉันทามติสำคัญระดับสูงของทั้งสองฝ่าย และส่งเสริมการสร้างประชาคมจีน-ไทย ที่มีอนาคตร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
