คปท.ทำกิจกรรมส่งแรงใจยัง ตร.-ทหาร ทวงคืนพื้นที่แผ่นดินไทยบ้านหนองจาน

นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย กล่าวในกิจกรรมส่งกำลังใจให้ทหารกล้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า วันนี้ (11 ต.ค.) เป็นการทำกิจกรรมส่งแรงกายแรงใจ และส่งสารไปยังหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือฝ่ายปกครอง และทหาร เพื่อทวงคืนพื้นที่แผ่นดินไทย บริเวณบ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว แน่นอนว่าทุกคนก็อยากให้ทวงคืนแผ่นดินไทยโดยเร็วที่สุด เข้าใจว่าปฏิบัติการทางทหารนั้น เริ่มจากเบาไปหาหนัก ซึ่งในพื้นที่บริเวณดังกล่าว มีการตั้งข้อสงสัยว่ามีการตั้งทุ่นระเบิดเป็นจำนวนมากและเพื่อความปลอดภัย เลยขอส่งกำลังใจที่บริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ทุกคนเป็นห่วงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอส่งกำลังใจให้กับทางผู้บัญชาการกองทัพเรือ เพราะท่านเพิ่งมารับตำแหน่งได้เพียงแค่ 2 สัปดาห์ และคำถามแรกที่ท่านถามมายังสังคม จะจัดการพื้นที่อาคารกาสิโนอย่างไร เพราะเป็นพื้นที่ตรวจการณ์ร่วม แต่เราอยากให้ท่านคำนึงถึงอธิปไตยของประเทศมากกว่าความสำคัญของตัวอาคาร แล้วท่านต้องสร้างความยำเกรงให้กับฝั่งกัมพูชาให้ได้ การที่เขากล้าที่จะรุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยโดยการสร้างอาคารกาสิโน ท่านก็ต้องกล้าที่จะทำลายเพื่อให้เกิดความยำเกรง ขออย่าลังเล อย่าห่วงมูลค่าตัวอาคาร เพราะสร้างขึ้นตอนไหนก็ได้ แต่อธิปไตยของประเทศต้องเอาคืนโดยทันที
