นายกฯ มั่นใจทุกหน่วยงานร่วมแก้ปัญหาชายแดนใต้ได้ กำชับ มท.ทำงานเป็นหนึ่งเดียว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) และรับฟังแผนปฏิบัติการ ปี 2569 ที่ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ว่า ได้ให้ความมั่นใจกับทุกหน่วยงาน หลังจากรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่ โดยขอให้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่ พร้อมกำชับกระทรวงมหาดไทย ให้การทำงานเป็นหนึ่งเดียวเหมือนอดีต
นอกจากนั้น กำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ยกระดับการทำงานด้านการข่าวเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ
ส่วนการแต่งตั้ง พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ทำงานร่วมกับ พล.อ.สมศักดิ์ มานานตั้งแต่เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอชื่อมา จึงมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ เพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกองทัพและมีประสบการณ์การทำงาน จึงมั่นใจว่าการเจรจาสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนความเป็นห่วงในพื้นที่ 3 จ.ชายแดนภาคใต้
