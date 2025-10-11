xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 4 โมงเย็น ฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ สูงสุดสายไหม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 16.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อย ในเขตสายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางซื่อ คลองสามวา ปริมาณฝนสูงสุดเขตสายไหม 39.5 มิลลิเมตร