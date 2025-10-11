xs
15.23 น. รถบรรทุกชนกันบน ถ.พหลโยธิน ขาออก ขวางทางหลัก ส่งผลรถติดขัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

JS100Radio รายงานสภาพจราจร วันนี้ (11 ต.ค.) ว่า เวลา 15:23 น. เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก 2 คัน ชนกันบนถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออก ที่บริเวณ กม.96 อ.หนองแค จ.สระบุรี ทำให้ขวางช่องทางซ้ายและกลางของทางหลัก ส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าถึงรถติดขัด