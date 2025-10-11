นครพนมเร่งเคลียร์เส้นทางถนนสวรรค์ชายโขง หลังโครงเรือไฟยักษ์พังครืนจากลมพายุวานนี้

ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ระดมทุกสรรพกำลัง เคลียร์เส้นทางบริเวณด้านหลังโรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ ถนนสวรรค์ชายโขง จุดเช็คอินชื่อดังติดริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งเป็นจุดที่ซากเรือไฟยักษ์ของอำเภอศรีสงครามพังครืนขวางถนน จากอิทธิพลฝนตกฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรง เมื่อเย็นวานนี้ (10 ต.ค.) ทำให้มีรถยนต์เก๋งฝากระโปรงหน้าเสียหายเล็กน้อย 1 คัน และเสาไฟฟ้าส่องสว่างหักรวม 5 ต้น ประเมินมูลค่าต้นละประมาณ 50,000 บาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ได้รับความร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่ 210 (มทบ.210) ปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด เทศบาลเมืองนครพนม สาธารณสุขจังหวัดฯ (สสจ.นครพนม) กู้ชีพ-กู้ภัย มูลนิธิฯ สนับสนุนกำลังพล พร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ เนื่องจากเมื่อวานมีลมพายุพัดแรงมา ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น เมื่อคืนเราสามารถเคลียร์เศษไม้ต่างๆออกนอกพื้นผิวจราจรสามารถสัญจรไปมาได้ และวันนี้จะเคลียร์ส่วนที่เหลือ คาดว่าช่วงเย็นน่าจะแล้วเสร็จ
นอกจากนี้ บริเวณดังกล่าว ยังมีซากเรือไฟอีกหลายลำ จอดเรียงรายอยู่ริมตลิ่ง เพราะเจ้าของเรือแต่ละอำเภอ ยังไม่นำคนมารื้อโครงสร้าง แต่ก็กลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว หรือประชาชนที่มาออกกำลังกายกัน
