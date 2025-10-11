xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 2 โมงครึ่ง ฝนตกคลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 14.30 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อย ในเขตคลองสามวา มีนบุรี และลาดกระบัง อุณหภูมิวัดได้ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 72 เปอร์เซ็นต์