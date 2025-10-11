สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ฝั่งบุรีรัมย์ วันนี้ ไม่มีเหตุปะทะ แต่ชาวบ้านยังผวา

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ฝั่ง อ.บ้านกรวด และ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ วันนี้ (11 ต.ค.) ยังเงียบสงบ ไม่มีการปะทะกัน แต่ชาวบ้านยังเต็มไปด้วยความหวาดผวา ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเวลาไหน เนื่องจากชายแดนฝั่งจังหวัดสระแก้ว ยังตึงเครียดเรื่องข้อพิพาทเขตแดนอยู่
ทั้งนี้ มีเฟซบุ๊กชื่อ ณัฐพล นิยม โพสต์ภาพบ้านหลังเล็กหลังหนึ่ง พร้อมเขียนข้อความว่า บังเกอร์โมเดิร์น โดยเป็นภาพบ้านขนาด 4×5 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร ชั้นบนทำเป็นดาดฟ้ามีบันไดเดินขึ้น สามารถไปนั่งเล่นชมวิวได้ ชั้นล่างทำเป็นห้องเดียวตกแต่งด้วยรูปภาพ บ้านหลังนี้มีความพิเศษตรงที่ผนังมีความหนาถึง 30 เซนติเมตร
เจ้าของบ้านเล่าว่า ก่อนหน้านี้คิดจะสร้างหลุมหลบภัยเป็นของครอบครัวเอาไว้ป้องกัน หากมีเหตุปะทะกัน แต่หลุมหลบภัย หรือบังเกอร์ทั่วไปมักจะขุดลงไปแล้วเอาดินกลบ ส่วนตัวมองว่า หากไม่มีภัยก็จะรกรุงรัง มีน้ำขังกลายเป็นสถานที่ไม่น่าอยู่ จึงดูทิศทางของลูกระเบิดของทหารเขมร แล้วมาออกแบบสร้างเป็นบ้านโมเดิร์นบังเกอร์ขึ้นมา ลงทุนประมาณ 50,000 บาท สามารถเข้าไปนั่งเล่น หรือหลบภัยสงครามได้ เพราะผนังเทด้วยปูนทั้งหมด มีความหนาถึง 30 เซนติเมตร
