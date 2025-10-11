สปสช.ห่วงผู้ประกันประสบภัยน้ำท่วมกรุงเก่า เร่งเยียวยาทายาทผู้เสียชีวิต 2 ราย

นางสาวบุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ว่า ขอแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวผู้ประกันตนที่ประสบเหตุ พร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนแล้ว
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้ประกันตนเสียชีวิตจำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายวรวุฒิ เพิ่มพิพัฒน์ เสียชีวิต เนื่องจากเรือคว่ำจากกระแสน้ำ ทายาทได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินค่าทำศพ และเงินบำเหน็จชราภาพ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 50,076.59 บาท
2. นายทศพล เอนก เสียชีวิตเนื่องจากกระแสน้ำดูดร่างเข้าไปในท่อส่งน้ำ ทายาทได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินค่าทำศพ เงินสงเคราะห์กรณีตาย และเงินบำเหน็จชราภาพ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 101,663.33 บาท
