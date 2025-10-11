xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่ายนี้ มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ สูงสุดบางแค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนเล็กน้อย เขตทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บางคอแหลม จอมทอง ธนบุรี ปริมาณฝนสูงสุดเขตบางแค 25.5 มิลลิเมตร