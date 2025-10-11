"อนุทิน" ยันต้องรอผลการศึกษาจาก 2 สภาฯ ก่อนพิจารณายกเลิก MOU 43-44

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ตั้งคำถามถึงรัฐบาลว่าเหตุใดต้องทำประชามติยกเลิก MOU 43-44 โดยไม่ใช้กลไกของรัฐสภาดำเนินการ ว่า ทั้ง 2 สภาฯ กำลังศึกษาอยู่
ส่วนเรื่องนี้สามารถใช้มติคณะรัฐมนตรี ยกเลิกได้เลยหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างต้องมีขั้นตอน ในเมื่อกรรมาธิการวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร กำลังศึกษาอยู่ก็ต้องรอฟังผลการศึกษา
