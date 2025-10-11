xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ เที่ยงนี้ มีฝนเล็กน้อยที่หนองแขม บางบอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 12.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนเล็กน้อย ในเขตหนองแขม บางบอน เคลื่อนทิศตะวันตก ปริมาณฝนสูงสุดเขตบางแค 25.0 มิลลิเมตร