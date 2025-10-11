รมว.พณ.หารือ ACT วางแนวทางกระชับสัมพันธ์การค้า-การลงทุนไทย-ออสเตรเลีย

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายแอนดรูว์ บาร์ (Mr. Andrew Barr) หัวหน้าผู้บริหารเขตปกครองพิเศษออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) ในโอกาสเข้าหารือแนวทางกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนไทย-ออสเตรเลีย
นางศุภจี เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านการค้าและยุทธศาสตร์การลงทุน โดยมีจุดยืนร่วมกันในการให้ความสำคัญกับ การลงทุนด้านการศึกษา สุขภาพ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ACT มุ่งเป็นผู้นำด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว ขณะที่ไทยเน้นผลักดัน เทคโนโลยีการเกษตรและการทำเกษตรแม่นยำ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่วนออสเตรเลียมีนโยบายผลักดันการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งเน้นดึงดูดการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเชิงบูรณาการ และสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านศูนย์บ่มเพาะในกรุงแคนเบอร์รา ซึ่งเป็นโอกาสของนักลงทุนไทย
นอกจากนี้ ไทยยังเห็นโอกาสในการผลักดันโครงการ Thai SELECT เพื่อเพิ่มจำนวนร้านอาหารไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพในออสเตรเลีย เนื่องจากอาหารไทยเป็นที่นิยมอย่างสูง ขณะที่ออสเตรเลียชื่นชมความสำเร็จของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยม และให้ความสนใจเรียนรู้การบริหารจัดการอุตสาหกรรมด้านบริการของไทย
สำหรับการหารือครั้งนี้ สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับความยั่งยืน และเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับความร่วมมือในทุกระดับ
