กัมพูชาตอบรับไทย ทำตามข้อตกลง RBC ร่วมกู้ทุ่นระเบิด - ถอนอาวุธหนัก

กองทัพภาคที่ 2 ของไทย และทหารภูมิภาคที่ 4 กัมพูชา ประชุมกองบัญชาการภูมิภาคกัมพูชา-ไทย (RBC) ที่อำเภอกรุงสำโรง จังหวัดอุดรเมียนจีย์ (ตรงข้ามด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม) ซึ่งกัมพูชาตอบรับข้อเสนอฝ่ายไทย ตามข้อตกลง RBC ร่วมกู้ทุ่นระเบิด และถอนอาวุธหนัก
ขณะที่กัมพูชาสอบถามเกี่ยวกับเชลยทั้ง 18 คน จะส่งตัวคืนเมื่อไรนั้น หากเหตุการณ์สงบจะทำตามอนุสัญญาส่งตัวกลับ เมื่อความขัดแย้งยุติลงอย่างสมบูรณ์เท่านั้น
