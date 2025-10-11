xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 11 โมงเช้า ฝนตกเล็กน้อย-ปานกลางที่บางขุนเทียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 11.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ในเขตบางขุนเทียน เคลื่อนทิศตะวันตก ปริมาณฝนสูงสุดเขตทวีวัฒนา 16.5 มิลลิเมตร